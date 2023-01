Fabbian: «Tornare all’Inter? Ora non ci penso. L’importante è giocare!»

Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Reggina, oggi in conferenza stampa presso il Centro Sportivo Sant’Agata ha parlato della sua ultima doppietta realizzata in Serie B, ma anche del suo futuro.

FASE DI CRESCITA – Giovanni Fabbian anche nell’ultima partita disputata dalla Reggina si è reso protagonista addirittura con una doppietta, portando a quota 7 gol in questa stagione in Serie B, capocannoniere della squadra. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha parlato così in conferenza stampa: «Miei movimenti da attaccante? Li provo ogni giorno, cerco di acquisire più cose possibili e cerco di metterle in atto il sabato. La doppietta è stata un emozione bellissima, siamo tornati a vincere dopo due mesi. A Reggio mi trovo veramente bene, è una città molto bella. Sicuramente devo ancora migliorare, anche l’inserimento posso perfezionarlo. Sto lavorando giorno dopo giorno con il gruppo e il mister. Dal mister (Filippo Inzaghi, ndr) sto cercando di imparare più cose possibili, lui è stato un grande giocatore».

IL FUTURO – Fabbian risponde anche ad alcune domande relative al suo futuro, considerando il prestito alla Reggina e l’Inter, proprietaria del suo cartellino: «Esperienza in Serie B o in una big senza giocare? L’importante per i giovani è giocare, mettersi in mostra cercando di dare il massimo con umiltà, indipendentemente dalla categoria in ci si è. Restare in caso di promozione? Al momento penso al presente, voglio dare il massimo e poi a fine stagione ci saranno le dovute valutazioni. La decisione di venire qui è stata presa in comune accordo con l’Inter, a Casadei è un mio grande amico e gli auguro il meglio. Se ho parlato con Simone Inzaghi? Ci siamo salutati e abbiamo scambiato qualche parole, se mi avessero detto che a gennaio avrei realizzato 7 gol giocando tutte le partite sarei stato molto contento (ride, ndr). Il mio sogno è quello di giocare ai livelli più alti possibili».