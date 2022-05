Bastoni, è lui l’indiziato numero uno per far cassa! – CdS

L’Inter oggi si appresta a organizzare il futuro con Simone Inzaghi atteso in Sede per parlare con la società. Sul tavolo tanti temi anche se sembra chiaro come Zhang e la società necessitino di vendere un giocatore in estate e il nome è quello di Bastoni.

CESSIONE- L’Inter andrà avanti con la politica dell’autofinanziamento, questo poco ma sicuro e sicuramente più in maniera soft rispetto allo scorso anno. In estate andrà ceduto un big e il nome caldo, per dire addio, è quello di Bastoni. Il Centrale è giovane, ha mercato e piace a mezza Europa, sopratutto al Tottenham dell’ex Antonio Conte che lo rivorrebbe nella sua corte per fare il salto di qualità con i suoi Spurs. Sarebbe una perdita pesante, certo, da capire come verrebbe rimpiazzata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti