Barzaghi: «Bremer, Inter non partecipa ad aste! Skriniar resta in un caso»

L’Inter non parteciperà a un’asta per quanto riguarda Gleison Bremer, obiettivo principale per la difesa con il quale c’è già l’accordo da gennaio. Secondo il giornalista Marco Barzaghi, Milan Skriniar potrebbe restare in un caso.

IN DIFESA – L’Inter ha le idee chiare sul futuro del difensore brasiliano. E Skriniar potrebbe restare, ne parla Marco Barzaghi: «Inter non partecipa ad aste per Gleison Bremer, l’offerta al Torino rimane 30 milioni più il prestito di Cesare Casadei. Se non dovesse arrivare arrivare il difensore brasiliano, Milan Skriniar resta».