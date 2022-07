Bremer, Juventus fiduciosa! Rilancio Inter ora può fare la differenza – Sky

La Juventus fa sul serio per quanto riguarda Gleison Bremer, da tempo obiettivo dell’Inter. Ma i nerazzurri, anche secondo quanto riportato da Sky Sport, non vogliono partecipare ad aste.

AFFARE A RISCHIO – Il mercato entra nel vivo e la situazione Gleison Bremer, dopo Paulo Dybala, potrebbe prendere una piega poco piacevole per l’Inter. La cessione di de Ligt al Bayern Monaco ha accelerato l’interesse della Juventus che, secondo Sky Sport, è già in corsia di sorpasso. I rigenti bianconeri sono fiduciosi per la chiusura dell’acquisto del difensore brasiliano dal momento che sono pronti a offrire di più sia al Torino che al giocatore rispetto l’Inter. Il club nerazzurro nonostante sia da mesi su Bremer, non ha intenzione di partecipare ad eventuali aste per lui e non offrirà più di trenta milioni più bonus. I dirigenti sono comunque consapevoli dell’inserimento della Juventus e l’incontro di oggi (con possibile rilancio) può fare la differenza. I bianconeri, però, sono pronti a offrire circa 40 milioni.

Fonte: Sky Sport