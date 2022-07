Ravezzani: «Dybala, per Inter molto più grave sarebbe perdere Bremer»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato di Paulo Dybala, ormai verso la Roma, e Gleison Bremer, ancora obiettivo Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. “Non credo che per l’Inter sia così grave perdere Dybala (per me gran giocatore, sì, ma di complemento). Molto più grave sarebbe perdere Bremer. Dunque occorre chiudere in fretta“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani