Barella, solo un’offerta top può convincere l’Inter! La situazione – CdS

Il Chelsea punta Barella in uno scambio con Lukaku. L’Inter può cedere solo davanti a una grande offerta. Il punto del Corriere dello Sport.

VALUTAZIONI – Nelle ultime ore si sta parlando molto di un rumors di calciomercato che vedrebbe il Chelsea interessato a uno scambio alla pari con l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha chiesto di rinnovare il prestito di Romelu Lukaku e, dopo il primo no, il club inglese avrebbe avanzato l’idea di ricevere in cambio del belga Nicolò Barella. Però il valore del centrocampista italiano, fra i protagonisti della Champions League della squadra di Simone Inzaghi ma anche dell’Italia di Roberto Mancini, è considerato superiore rispetto alla valutazione datagli dal Chelsea. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Pochettino sarebbe ben contento di aggiungere alla rosa un elemento così valido, dall’altra parte però l’Inter ha bisogno di molto di più per aprire a una trattativa.

OFFERTA – Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe, infatti, potrebbe far cedere la dirigenza di Viale della Liberazione, che ha la necessità di incassare prima di reinvestire sul mercato. Tuttavia, la situazione attuale dell’Inter non rispecchia quella di due anni fa, quando dopo lo scudetto dovettero dire addio nomi importanti come quelli di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Inoltre, la Curva Nord ha già espresso il proprio parere attraverso i canali social ufficiali: un interista come Barella non si tocca. Dall’altra parte, però, c’è un club come il Chelsea, che tra maggio 2022 e gennaio 2023 ha già speso 611 milioni sul mercato. Al quale non mancano le risorse finanziarie per raggiungere l’obiettivo una volta segnato sul taccuino. Sempre secondo il Corriere dello Sport, un’eventuale cessione di Barella potrebbe aiutare l’Inter nel mettere a segno uno dei colpi più desiderati: il suo compagno di Nazionale Davide Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia