Barella, l’Inter è pronta a blindarlo. Le tempistiche sul rinnovo − TS

Nicolò Barella è sempre più colonna portante di questa Inter. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma i nerazzurri starebbero iniziando già a cautelarsi. −

LEADER – Nel corso delle ultime stagioni, Barella si è sicuramente imposto a livello mondiale. Il centrocampista si è laureato campione d’Europa e, scorso anno, vice campione continentale con l’Inter. I suoi numeri in termini di gol in Champions League, nell’ultima annata, lo posizionano tra i migliori interpreti in quel ruolo. Per questi motivi, club europei come Newcastle, Liverpool e PSG hanno chiesto informazioni. L’Inter ha sempre chiuso la porta in faccia a questi tentativi. Ora, per resistere a nuovi assalti per Barella, l’Inter ha bisogno di blindarlo.

Barella, l’iter dell’Inter per il rinnovo

L’Inter, una volta concluso il mercato avrà una priorità assoluta: il rinnovo di Nicolò Barella. Secondo Tuttosport, i primi incontri per parlare del prolungamento avverranno già a settembre. La probabile chiusura, invece, potrebbe essere fissata prima della fine dell’autunno. L’obiettivo è quello di evitare che Barella arrivi a fine stagione con soli 2 anni di contratto ancora e cedere alle tentazioni estere. L’iter che l’Inter è pronta a seguire è quello già seguito nel 2021. Il contratto di Barella sarebbe scaduto nel 2024 ma l’Inter non aveva perso tempo prolungandolo subito fino al 2026 a circa 5 milioni a stagione. In quell’occasione i nerazzurri ufficializzarono il rinnovo proprio nel mese di novembre.

Fonte: Stefano Sacchi, Tuttosport