Aubameyang, Inter tra le possibili destinazioni: sfida con altre che italiane?

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio: i Gunners sarebbero disposti ad ascoltare offerte, Inter tra le possibili destinazioni.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da ESPN, l’Arsenal sarebbe aperto all’ascolto di possibili offerte per Pierre-Emerick Aubameyang a gennaio. Anche se fonti riferirebbero che la situazione dell’attaccante non sarebbe irreparabile dopo che il 32enne è stato privato dalla fascia di capitano la scorsa settimana, i Gunners sarebbero pronti a valutare possibili proposte da parte di top club europei. Tra le squadre interessate ci potrebbe essere la Juventus per un’operazione in prestito, anche se un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Altre possibili destinazioni sarebbero Inter e Milan.

Fonte: ESPN.co.uk