Asllani, derby Inter-Milan per lui. Valutazione Empoli chiara – CdS

L’Inter sta preparando qualche colpo sul mercato per rinforzare la rosa di Inzaghi. Serve assolutamente un vice-Brozovic e il nome caldissimo è Asllani dell’Empoli. Ecco qual è la situazione.

DERBY – Non c’è solo l’Inter su Asllani dell’Empoli, anzi, si profila un derby con il Milan a suon di rilanci. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i toscani hanno fissato il prezzo intorno ai 15 milioni di euro e i rossoneri si sono mossi con il presidente azzurro Corsi per sondare il terreno. L’Inter da tempo ha il nome di Asllani nella lista della spesa ma occhio ai possibili colpi di scena last minute che potrebbero sconvolgere i piani dei nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti