Udogie, non solo l’Inter. Valutazione alta e un’altra big in corsa – CdS

L’Inter si prepara alla stagione che verrà cercando di studiare i migliori colpi per rinforzarsi sul mercato. Il nome nuovo delle ultime ore per la corsia mancina che rimarrà orfana di Perisic, è Udogie.

SITUAZIONE – L’Inter punta a rinforzarsi sulle corsie esterne cercando di prendere giovani già formati da poter far crescere ulteriormente al fianco o di Dumfries o di Gosens. Perisic ha salutato tutti ed è andato al Tottenham e dunque, sulla corsia mancina, l’Inter valuta il profilo di Udogie dell’Udinese. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’esterno dei bianconeri è stato pagato 4 milioni dal Verona e i friulani, per lasciarlo partire, lo faranno soltanto dietro ad un’offerta vicino ai 15 milioni di euro. Attenzione però. Su Udogie non c’è soltanto l’Inter. Anche la Juventus da tempo ha messo gli occhi su di lui e quindi, in caso di offerta, ci sarà da battere la squadra di Max Allegri nella corsa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti