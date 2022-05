Inter e la chimera Lukaku, una necessità: evitare la telenovela estiva

L’operazione Lukaku è di nuovo al centro del mercato dell’Inter. Una suggestione che fa sognare, lui per primo, ma decisamente complessa da far quadrare economicamente. I tempi però non possono essere biblici. L’Inter non può permettersi di aspettare.

AL CENTRO DEL MERCATO – Lukaku è tornato a dominare le notizie di mercato in casa nerazzurra. Esattamente come a dicembre tutto nasce da lui. Il suo idillio col Chelsea, la squadra dei suoi sogni tifata fin da bambino, è finito in pochi mesi. Diventando una specie di prigione. Da cui evadere. Ad ogni costo a quanto pare. Un’operazione non semplice, con molti ostacoli economici. Che quindi ha tutto per diventare una classica telenovela estiva. Esattamente quello che l’Inter non può permettersi.

SCELTA PERSONALE – Lukaku ha lasciato la Serie A da MVP del campionato. In due stagioni in nerazzurro ha messo insieme 64 gol e 16 assist in 95 presenze. Di gran lunga il suo miglior rendimento di sempre. Perché voglia tornare insomma è chiaro. Ma trovare la quadra economica può allungare i tempi. Il Chelsea potrebbe non essere convinto di regalare il suo acquisto più oneroso di sempre. E quindi la questione trascinarsi nel tempo. Un po’ come successo per il suo trasferimento a Milano da Manchester. Il belga è uno che quando si impunta lo fa capire e di solito va dove vuole lui. Vi ricordate l’estate da separato in casa allo United? Con problemini fisici veri o presunti? Si è andati avanti del tempo. Dalle settimane ai mesi. I tempi del mercato si dilatano molto in fretta, soprattutto all’inizio. Ma stavolta non può succedere.

TEMPI DA STRINGERE – Il ritorno di Lukaku cambierebbe drasticamente il mercato dell’Inter. Sia per necessità che per costi. La società deve far quadrare i numeri. E quelli dell’ex numero nove anche in un’operazione estremamente favorevole sono notevoli. L’Inter insomma non può permettersi di tenere lo “spazio” per l’attaccante a tempo indeterminato. Bloccando altre piste, che rischiano così di sfumare. Per di più con la Serie A che riparte a metà agosto. Il tempismo è un fattore importante. Il belga se davvero vuole solo l’Inter non solo deve essere il primo motore dell’operazione, ma deve pure fare in modo di accelerare al massimo i tempi. Altrimenti sarà solo un danno. Per tutti.