Arteta: “Eriksen? Molti possono migliorare una squadra, ma…”

Mikel Arteta Arsenal

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato di Christian Eriksen, accostato ai Gunners nell’ambito di un possibile scambio con Granit Xhaka

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, sul centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, indicato come possibile obiettivo di mercato dei Gunners, magari in uno scambio con Granit Xhaka. «Ci sono molti giocatori là fuori che potrebbero migliorare qualsiasi squadra. Ma ovviamente, non discuteremo ogni singolo».

Fonte: Callum Vurley – Express.co.uk