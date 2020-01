Amrabat-Napoli, incontro finito: ecco l’esito. Speranze per l’Inter?

Terminato l’incontro tra il Napoli e l’entourage di Sofyan Amrabat, iniziato nel pomeriggio. Il centrocampista dell’Hellas Verona piace molto ai campani, che stanno cercando di acquistarlo in vista della prossima stagione. Ecco l’esito dell’incontro, riportato da Luca Marchetti a “Sky Sport”. Ripartono le speranze per l’Inter?

DISTANZE DEFINITE – Persistono le distanze tra il Napoli e Sofyan Amrabat. Nell’incontro avvenuto oggi tra il suo entourage e la società campana, non si sono colmate le differenze di vedute. Rimane in stallo la trattativa, col centrocampista dell’Hellas Verona che sta provando a spuntare condizioni meno vincolanti. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, il Napoli intende offrire al giocatore marocchino un contratto della durata di 5 anni. Il centrocampista, ancora di proprietà del Club Bruges, preferirebbe invece un accordo quadriennale. Inoltre, Amrabat gradirebbe inserire una clausola rescissoria nel futuro contratto col Napoli: opzione di cui invece il club campano preferisce non avvalersi.

INTER ALLA FINESTRA – Nelle prossime ore si attende una risposta: in ogni caso, l’operazione sarebbe fissata per giugno (quest’anno il centrocampista è già sceso in campo con due squadre diverse). Rimane alla finestra l’Inter: Amrabat piace molto ad Antonio Conte, che in lui rivede le doti di intensità ed anche qualità in grado di renderlo un centrocampista completo.