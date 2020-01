Pinamonti, per Inter e Genoa parla il contratto: futuro definito

Andrea Pinamonti è stato ceduto dall’Inter al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. L’ex attaccante nerazzurro non ha però convinto in questi suoi primi mesi con la maglia rossoblù

NO ADDIO – Non un avvio di stagione facile per Andrea Pinamonti e il Genoa. I rossoblù sono già al terzo allenatore, mentre l’attaccante prodotto del vivaio dell’Inter ha siglato solo 2 gol in 15 partite in Serie A. Si è quindi parlato di un possibile trasferimento a gennaio (SPAL, ndr) o di un ritorno in nerazzurro. A chiudere ogni possibilità è stato Luca Marchetti di “Sky Sport”, il quale ha sottolineato come l’attaccante classe 1999 non può muoversi per questioni contrattualistiche tra Inter e Genoa. Ad andare la SPAL potrebbe quindi essere Antonio Sanabria sempre di proprietà del club rossoblù.