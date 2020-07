Alaba, Falk (Bild) fa chiarezza: “Inter Ã¨ interessata, ma…”

Alaba, Falk (Bild) fa chiarezza: “Inter è interessata, ma…”

Christian Falk, giornalista della Bild, è intervenuto su Twitter rispondendo a un utente sulla voce che accosta l’esterno del Bayern Monaco, David Alaba, all’Inter

TWEET – Ebbene, secondo il giornalista della Bild, Christian Falk, la vicenda del possibile trasferimento dell’esterno del Bayern Monaco, David Alaba all’Inter sarebbe piuttosto chiara. “Lui al club nerazzurro? Non è vero. L’Inter è interessata, ma Alaba no“.

Not true. Inter is interested, but Alaba is not

— Christian Falk (@cfbayern) July 7, 2020