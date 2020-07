Bartomeu: “Lautaro Martinez? Difficile a causa delle situazioni finanziarie”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, nel corso di un’intervista su El Món a “RAC 1”, ha parlato dell’interesse per Lautaro Martinez e della difficoltà di fare mercato vista la situazione economica dei club in Europa dovuta all’emergenza sanitaria.

IL MERCATO – Bartomeu, presidente del Barcellona, ha detto la sua riguardo il possibile arrivo di Lautaro Martinez (e Neymar): «Lautaro Martinez e Neymar al Barcellona? È meglio parlare di firme solo al termine della stagione. In questo momento ci stiamo concentrando sul concludere bene la stagione in Liga e in UEFA Champions League. Improbabile che ci siano firme importanti a causa di la situazione finanziaria dei club. Devono adattarsi ai nuovi tempi».

