Akanji, pista calda: c’è la prima offerta dell’Inter! La richiesta del giocatore

Akanji-Inter pista decisamente calda. I nerazzurri avrebbero già avanzato una prima offerta al Borussia Dortmund. Situazione da monitorare. Intanto, il giocatore ha fatto sapere le cifre sull’ingaggio

TRATTATIVA − La pista Manuel Akanji all’Inter è molto calda. A confermarlo anche il giornalista austriaco di Blick Tv, Andreas Boni. Lo svizzero è ormai un esubero del Borussia Dortmund che chiede per il giocatore circa 20 milioni di euro. L’Inter, al momento, ha offerto 10 milioni ma la sensazione è che a 15 più bonus si potrebbe chiudere. Da escludere, continua il giornalista, l’ipotesi rinnovo di contratto per andare via in prestito. I tedeschi vorrebbero cederlo definitivamente. Non solo, Akanji accetterebbe un ingaggio pari a sei/sette milioni lordi l’anno e la sua intenzione è quella di giocare per non essere escluso dalla Nazionale Svizzera in merito al prossimo campionato del Mondo in Qatar. L’alternativa in caso di mancato arrivo di Akanji rimane Francesco Acerbi.