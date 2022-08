Kehrer vola in Premier League: ufficiale! Nuovo affondo PSG su Skriniar?

Il PSG ha ceduto Kehrer al West Ham. Il difensore tedesco era stato anche proposto all’Inter nell’operazione Skriniar. I parigini potrebbero ripiombare sul centrale slovacco

CESSIONE − Thilo Kehrer passa al West Ham dal PSG per 12 milioni di euro. Il difensore tedesco, classe 1996, era stato proposto anche all’Inter durante la prima offerta dei parigini per Milan Skriniar. I nerazzurri avevano detto categoricamente di no in quanto avrebbero accettato solamente offerte cash. Occhio però che la situazione potrebbe riemergere. Il PSG adesso potrebbe ritornare alla carica per il difensore dell’Inter.