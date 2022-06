Agoumé piace all’Inter e a Inzaghi ma il futuro? Incontro a breve − SI

Finito il prestito al Brest, Lucien Agoumé ritornerà nuovamente all’Inter. Il suo futuro è però ancora tutto da scrivere. Due certezze: piace Inzaghi e settimana prossima fissato un incontro

OPZIONI − Secondo prestito consecutivo terminato per Agoumé. Dopo quello dello scorso anno tra le fila dello Spezia, il centrocampista francese ha vissuto la sua ultima annata in Francia nel Brest. In compagnia peraltro di Martin Satriano. Al momento, Agoumé incanta in Nazionale francese under 20 ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta Sportitalia, il mediano piace tantissimo sia all’Inter che al tecnico Simone Inzaghi. A tal proposito per prossima settimana è fissato un incontro con il suo rappresentante. Le opzioni sul piatto sono più o meno due: altro prestito in una squadra però di maggior livello oppure fiducia e permanenza nella prossima rosa 2022/23.