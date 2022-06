VIDEO – Il no di Marotta su Skriniar non tranquillizza l’Inter: la situazione

Il forte interesse per Milan Skriniar è uno dei tanti che l’Inter ha registrato in questi giorni. Ed è solo strategico il dribbling di Beppe Marotta (vedi video). Qualcuno verrà sacrificato sul mercato, forse proprio in difesa. Così da finanziare i colpi in entrata già pianificati da tempo. Di seguito il video con gli aggiornamenti di mercato della Redazione di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).