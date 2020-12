Agoume lascia Spezia? Meluso: “Dobbiamo sfoltire. Rosa troppo ampia”

Agoumé

Mauro Meluso, dg dello Spezia, ha parlato del mercato della squadra ligure, dove Lucien Agoume, in prestito dall’Inter, non ha avuto molto spazio finora

SITUAZIONE – Poco spazio per Lucien Agoume, in prestito dall’Inter, allo Spezia finora. A proposito della rosa della squadra ligure, ha parlato il dg dei bianconeri, Mauro Meluso ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com. «Dobbiamo sfoltire. Abbiamo una rosa troppo ampia, lo sapevamo. Anche perché il campionato è difficile. E poi c’è il Covid. Anche contro il Genoa eravamo senza otto calciatori. Ora però le partite sono di meno. Però se capita qualche occasione per migliorarci la prenderemo in considerazione. Continueremo a lavorare senza appesantire la società e senza fare follie».

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com