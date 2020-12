Vidal: “Inter, vero Arturo ancora non si Ã¨ visto! Mai contatti con la Juventus”

Vidal: “Inter, vero Arturo ancora non si è visto! Mai contatti con la Juventus”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato di se stesso, della Juventus e Antonio Conte

INTERVISTA – Dopo la parte di intervista proposta ieri, oggi “Sky Sport” ha proposto un altro estratto delle dichiarazioni rilasciate da Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter. «Ora c’è la voglia di far qualcosa di nuovo in Italia. Non ho mai avuto contatti con la Juventus. Con il mister (Conte, ndr) da tanto parlavamo per venire qua, anche quando ero in un’altra squadra, ne avevamo parlato di tornare insieme. Ho avuto l’opportunità adesso e quindi gli ho detto di sì che volevo stare con lui e di voler fare il massimo per vincere di nuovo insieme. Il miglior Vidal ancora non si è visto a Milano? È vero, adesso non si è visto niente. Ho fatto quello che vuole il mister, ho aiutato la squadra a farla maturare, ma manca il vero Vidal che in Italia conoscono».