Ag. Sensi: “Via da Inter? Conte non vuole privarsene! Vi dico una richiesta”

Condividi questo articolo

Sensi, dopo una seconda parte di stagione costellata da infortuni, prova a riprendersi l’Inter. Il suo agente, Giuseppe Riso, intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” su “Radio Kiss Kiss Napoli”, parla del futuro del centrocampista nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

FONDAMENTALE – Stefano Sensi, dopo una serie di infortuni, proverà a riprendersi l’Inter. Giuseppe Riso, agente del centrocampista, assicura che Antonio Conte non ha alcuna intenzione di privarsi di lui: «Allan all’Inter e Sensi al Napoli? A me questi rumors non sono arrivati, né l’uno né l’altro. Su Sensi non mi è arrivato nulla, anche perché so benissimo che Conte non vuole fare a meno di Sensi, quindi onestamente mi sembra non sia una cosa fattibile. E’ un giocatore a posto e quando sei a posto con la testa fai la differenza anche in campo. E’ un ragazzo serio, un ragazzo giusto, un ragazzo che conosce i propri limiti e ha saputo migliorarli. Quindi per me è molto difficile che l’Inter possa privarsi di lui. Un grande allenatore in Inghilterra mi disse: “Portami Sensi anche senza gambe”. Parliamo della Premier League, quindi un calcio fisico. Questo per dire che Sensi è un ragazzo che il calcio ce l’ha nella testa. Disegna calcio e lo vede come lo vedono in pochi».