Ag. Lautaro Martinez: “Mercato? Nulla di serio. La sua crescita costante…”

Intervenuto sulle frequenze della radio argentina Radio Del Plata, Beto Yaqué – agente di Lautaro Martinez – ha parlato della crescita all’Inter del suo assistito e del grande interesse su di lui di club come Barcellona e Real Madrid.

«L’unica cosa che vuole in questo momento è giocare e fare gol». Con queste parole si apre l’intervista a Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, sul presente e sul futuro del numero 10 dell’Inter. «Si dice che lo vogliano Barcellona e Real Madrid, queste sono notizie che non farebbero prendere sonno a nessuno. Lui invece è tranquillo, come se non stesse succedendo nulla. Non mi chiama mai per chiedere se siano vere o meno le voci che escono sui giornali, è concentrato soltanto su quello che deve fare. Abbiamo parlato con molte persone, ma nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono tesserati direttamente dei vari club. Non c’è nulla di formale o di serio. La crescita costante di Lautaro fa sì che le migliori squadre del mondo lo seguano con interesse. Speriamo possa essere ricompensato come merita».