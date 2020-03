Handanovic: “Inter, ora sogno di alzare trofei! Pintus e il bacio di Skriniar…”

Handanovic, nel corso della sua intervista da casa per la campagna #TogetherAsATeam dell’Inter, racconta com’è diventato portiere e chi l’ha ispirato nel corso degli anni. Ecco la terza e ultima parte di quanto raccolto da Inter-News.it durante l’#AskHandanovic odierno

DUE RICORDI E UN SOGNO – I ricordi nerazzurri preferiti di Samir Handanovic combaciano con gli ultimi due finali di stagione al cardiopalma: «Inter-Empoli è stata una bella serata, soprattutto perché è finita bene. In un momento difficile per noi, perché ci giocavamo tutto all’ultima giornata, alla fine è andata bene. È stato bello ed emozionante. Si tratta di una partita che fa piacere rivedere e rivivere nella testa, ma non bisogna vivere di ricordi. Come’è nato il bacio di Milan Skriniar? Non lo so, è stata una cosa spontanea… da parte sua, però! La mia partita preferita per ora è stata Lazio-Inter dell’ultima giornata, quella è la serata che ricordo con più piacere. Il mio sogno con la maglia dell’Inter è alzare trofei».

CORI E SOPRANNOME – Negli ultimi anni Handanovic è diventato un beniamino dei tifosi dell’Inter, a cui cori si è dovuto “abituare”: «È bello quando la Curva Nord è vicina, sopra le nostre spalle. All’inizio sentivo un po’ di imbarazzo, adesso mi sono abituato e mi fa piacere. Ai portieri piacciono gli stadi che hanno le curve vicine e i tifosi che cantano. Adesso mi sa che posso sorridere sempre (sorride, ndr). “Old Father” è un bel soprannome, non mi piace solo “Old” (ride, ndr). Un mio amico mi diceva che una volta ero giovane e veloce, adesso invece dice che sono solo veloce. Ma va bene perché ho anche l’età…».

ALTRI HOBBY – Infine, Handanovic racconta le sue passioni extra-calcistiche e cita alcuni compagni di avventura nell’Inter: «Mi piacciono gli scacchi, i libri, e giocare ad altri sport con amici e in famiglia. Mi piace tutto questo! Marcelo Brozovic è bravo in tutti gli sport, dal ping pong al tennis, e alle freccette! Gli altri compagni di squadra non so, magari altri sono più bravi. Nelle camminate e nella corsa forse è forte il preparatore Antonio Pintus (ride, ndr). E anche Borja Valero, sì. Io non pratico queste attività…».