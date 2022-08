Acerbi offerto anche venerdì: dall’Inter per lui arriva una doppia risposta – CdS

Acerbi è in uscita dalla Lazio e da tempo si parla di un possibile passaggio all’Inter. Il Corriere dello Sport fa notare come all’interno della società ci siano due distinte correnti di pensiero.

SPACCATI – Francesco Acerbi dovrebbe andare via dalla Lazio e l’Inter è segnalata fra le pretendenti. L’obiettivo principale in difesa è mantenere Denzel Dumfries e Milan Skriniar, nonostante il pressing di Chelsea e PSG. C’è però da trovare un sesto centrale, per sostituire numericamente Andrea Ranocchia. Il Corriere dello Sport allunga i tempi per il rimpiazzo dietro, anche agli ultimi giorni della sessione di mercato. Qui può rientrare proprio Acerbi, proposto anche venerdì all’Inter. La dirigenza non lo considera un’opzione e vorrebbe un altro tipo di giocatore, mentre è Simone Inzaghi a volerlo. Oltre ad Acerbi da monitorare qualche occasione in saldo o esuberi in giro per l’Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti