Sensi fa progressi dopo i problemi fisici: la situazione per Monza-Frosinone – TS

Sensi ha avuto, ancora una volta, dei problemi fisici che l’hanno frenato nel precampionato. Il prestito dall’Inter è convocato per Monza-Frosinone di stasera in Coppa Italia (ore 21.15) e Tuttosport fa il punto sulle sue condizioni.

A DISPOSIZIONE – C’è anche Stefano Sensi fra i convocati di Giovanni Stroppa per Monza-Frosinone, l’esordio ufficiale dei brianzoli. Al Brianteo calcio d’inizio alle ore 21.15, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia (vedi articolo). Il centrocampista in prestito dall’Inter ha avuto ancora una volta qualche fastidio, anche se non si può parlare di un vero e proprio infortunio (vedi articolo). Secondo Tuttosport per Sensi possibile uno spezzone a gara in corso, ma non dal 1′.

Fonte: Tuttosport – Giulio Halasz, Tullio Saronni