Milenkovic, ultimi giorni per l’Inter e non solo. La Fiorentina dà il prezzo – CdS

Milenkovic rischia di restare anche quest’anno alla Fiorentina, come dodici mesi fa, perché non arrivano proposte degne di nota. Il Corriere dello Sport dà la deadline e il prezzo per l’obiettivo Inter.

NON PIÙ IN USCITA? – La Fiorentina può riuscire a trattenere Nikola Milenkovic e fargli firmare un rinnovo triennale, che lo toglierebbe dal mercato a lunga scadenza. Dopo il prolungamento fino al 30 giugno 2023, per non perderlo a zero quest’estate, i viola non hanno trovato offerte soddisfacenti: quindici milioni di euro la richiesta. Su di lui ci sono Inter e Juventus dall’Italia, oltre ad Arsenal e Siviglia. Per Milenkovic la Fiorentina dà tempo sino a mercoledì-giovedì, prima di blindarlo, secondo il Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini