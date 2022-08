Acerbi, non solo Inter! Anche un club di Premier League interessato – SM

Francesco Acerbi sempre più lontano dalla Lazio. L’Inter è una possibilità, ma come riportato da Sportmediaset, il centrale interessa anche in Premier League.

NON SOLO INTER – Acerbi è in uscita dalla Lazio e la sua volontà è quella di tornare a lavorare con Simone Inzaghi all’Inter. Il tecnico piacentino accetterebbe volentieri questa possibilità, che però non scalda particolarmente la dirigenza nerazzurra nonostante i contatti sempre più intensi delle ultime ore. Finora Acerbi ha già detto no al Monza, così non era convinto della corte del Torino, ma attenzione anche all’ipotesi Premier League: il West Ham è sulle sue tracce, ma il giocatore vuole continuare la sua esperienza in Italia.

Fonte: Sportmediaset