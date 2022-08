Inter-Spezia, Inzaghi cambia luogo per l’allenamento di rifinitura – SM

Tutto esaurito a San Siro per Inter-Spezia, gara valida per la seconda giornata di campionato di Serie A 2022-23. Come riportato da Sportmediaset, Simone Inzaghi cambia luogo per l’allenamento di rifinitura.

ALLENAMENTO DI RIFINITURA – L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare subito in campo per la seconda giornata di Serie A, in campo a San Siro contro lo Spezia, sabato alle 20:45. Proprio a San Siro i nerazzurri effettueranno l’ultimo allenamento di rifinitura, venerdì, su richiesta di Inzaghi. Il mister vuole testare il campo e perfezionare alcune situazioni direttamente dal prato del Meazza.