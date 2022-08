Acerbi-Inter, manca solo l’ok di Zhang! Già domani a San Siro? – SM

Francesco Acerbi si avvicina sempre più all’Inter. Nella giornata di oggi dovrebbe essere definito il suo passaggio in nerazzurro dalla Lazio: manca solo l’ok di Zhang. Le ultime da SportMediaset

VICINO – Francesco Acerbi sarà un nuovo giocatore dell‘Inter. Secondo SportMediaset, la giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per il suo passaggio in nerazzurro. Il difensore è atteso entro domani a Milano per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto da 2,2 milioni netti. Per la totale definizione dell’affare con la Lazio, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, manca solo l’ok definitivo da parte di Zhang. Acerbi, inoltre, potrebbe essere in tribuna a San Siro per la sfida contro la Cremonese.

Fonte: Sportmediaset.it