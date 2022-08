Inter, dopo la Lazio serve ripresa anche fisica: calo netto nella corsa

L’Inter dopo la Lazio non deve analizzare solo i suoi problemi tecnici, ma anche controllare la sua condizione fisica. Gli uomini di Sarri infatti hanno superato nettamente i nerazzurri nella corsa.

QUESTIONE FISICA – L’Inter ormai da anni ha abituato ad essere ai primissimi posti nella classifica dei km percorsi. Un dato grezzo, che però testimonia la condizione fisica della squadra. Per i nerazzurri è generalmente buona, spesso migliore di quella dei diretti avversari. Sostanzialmente, non vanno mai sotto dal punto di vista della corsa. Anche nei momenti peggiori, quando i risultati non sono arrivati, i numeri hanno sempre smentito che il problema fosse fisico. Ma contro la Lazio è successa una cosa diversa.

SUPERATI NEI KM – L’Inter oltre che la sconfitta nel risultato finale ha incassato anche un’inusuale sconfitta nel dato dei km percorsi. I nerazzurri si sono fermati a 106,906. Un dato in generale non eccezionale. Ma nello specifico ancora peggiore. La Lazio infatti è arrivata a 114,176. Segnando una differenza davvero insolita rispetto alle abitudini degli uomini di Inzaghi.

PROBLEMA DI CORSA – L’Inter è attualmente terza in Serie A per km percorsi, con una media di 109,861 km a gara. Una media ovviamente abbassata dalla gara di Roma. Nelle prime due partite infatti aveva corso di più. Col Lecce i km erano stati 110,899 e contro lo Spezia 111,777. Per la verità in entrambe le sfide gli avversari avevano corso di più. Ma di poco, un paio di km totali. E lo Spezia nello specifico è la squadra che corre di più in questo campionato. Contro la Lazio invece la differenza è stata netta. E aiuta a spiegare le difficoltà nella parte finale della gara. Inzaghi insomma non deve riflettere solo sulle sue scelte tecniche. Ma anche ritrovare la miglior condizione fisica dei suoi uomini.