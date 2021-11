VIDEO – Verona-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Empoli, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Verona-Empoli 2-1 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il Verona vince ancora e continua la sua scalata in classifica. Nel primo tempo ad andare a un passo dal gol è l’Empoli, con uno splendido destro da fuori di Liam Henderson che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 49′ invece sblocca il risultato Antonin Barak, che di testa su cross da sinistra di Darko Lazovic trova il vantaggio. Decisivo poi Guglielmo Vicario, per evitare il raddoppio su un destro di Gianluca Caprari. Il pareggio è al 71′, con un cross da sinistra per il tiro-cross di Andrea Pinamonti e la deviazione di Koray Gunter che favorisce il tocco da due passi di Simone Romagnoli. Sembra fatta per l’Empoli, ma il Verona nel recupero fa sua la partita. È il 91′, ancora lo scatenato Barak dalla destra serve Adrien Tameze, sul cui destro c’è una leggera deviazione che inganna Vicario. Hellas a -3 dal quinto posto.

Video con gli highlights di Verona-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.