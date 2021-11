Alvarez, la corsa per l’Inter si complica: entra in gioco un’altra big – SI

Comincia a diventare difficile la corsa ad Alvarez, attaccante del River Plate, per l’Inter. Come riporta Alfredo Pedullà durante Monday Night su Sportitalia, ora c’è anche un’altra big europea: si tratta del Real Madrid.

NUOVO INGRESSO – Per Julian Alvarez l’Inter appare un’opzione ormai remota rispetto alle scorse settimane. Alfredo Pedullà parla di una nuova pretendente: «La situazione è che lui non vuole andar via a ridosso della scadenza, che è dicembre 2022. Siccome non ha rinnovato possibile che vada via a gennaio: la Juventus ha mandato un emissario per le prossime tre partite. Dopo queste tre partite può decidere di pagare la clausola, che è venticinque milioni di euro considerato anche il 24% di imposte, circa trenta milioni di dollari. Io capisco lo Shakhtar Donetsk, con tutto il rispetto perché gioca la Champions League e vuole vincere il campionato, ma Alvarez cerca un progetto importante. Credo che la partita si deciderà nel prossimo mese».