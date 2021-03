VIDEO – Verona-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Atalanta, anticipo mattutino della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



L’AGGANCIO – Verona-Atalanta 0-2 nell’anticipo mattutino della ventottesima giornata di Serie A. L’Atalanta aggancia la Juventus al terzo posto in classifica, complice il clamoroso KO dei bianconeri col Benevento. Col Verona di Ivan Juric, suo “allievo”, Gian Piero Gasperini non fa sconti nonostante le assenze. Partita già indirizzata dal primo tempo, complice anche un’ingenuità di Federico Dimarco che tocca di mano in area: rigore netto. Dal dischetto va il quarto rigorista stagionale dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, che spiazza Marco Silvestri e fa 0-1 al 33’. Lo stesso ucraino, nove minuti dopo, fa proseguire di testa per Duvan Zapata che va via al suo diretto marcatore e di destro incrocia per il raddoppio. Nella ripresa Juric prova a cambiare le carte, con un triplo cambio dopo l’intervallo, ma incide poco. La palla buona per accorciare ce l’ha Darko Lazovic, ma il rientrante Pierluigi Gollini copre bene lo specchio col corpo e si oppone. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.