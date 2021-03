Inter Under 18, prima sconfitta per Chivu e i suoi ragazzi: il report

Prima sconfitta in campionato per l’Inter Under 18 guidata da Cristian Chivu. I nerazzurri, dopo il successo nell’infrasettimanale (leggi il report), hanno perso contro i pari età del Genoa. Ecco il report del match

SCONFITTA – “Al Centro Sportivo Begato 9 il Genoa si impone contro l’Inter per 1-0. Decide l’incontro la rete firmata al 57′ da Bornosuzov.I nerazzurri rimangono così a quota 7 punti in classifica dopo quattro partite disputate. Oltre alla sconfitta odierna, per l’U18 di Chivu sono arrivate 2 vittorie (Parma, Torino) e 1 pareggio (Sassuolo)”.

