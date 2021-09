VIDEO – Udinese-Fiorentina 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



RIGORE DISCUSSO – Udinese-Fiorentina 0-1 nella sesta giornata di Serie A. Torna a vincere la Fiorentina e lo fa a cinque giorni dal KO contro l’Inter. Il VAR porta a consultare un contatto fra Walace e Giacomo Bonaventura, fra le proteste dell’Udinese. Al monitor l’arbitro Davide Ghersini dà rigore e Dusan Vlahovic spiazza Marco Silvestri per lo 0-1 al 16′. Il serbo non era andato in gol nelle precedenti due partite. L’Udinese mostra ancora una volta una fragilità offensiva, nonostante Luca Gotti schieri il nuovo acquisto Beto che va vicino al gol col destro. Bello anche il tiro di Jean-Victor Makengo, che Bartlomiej Dragowski respinge. Nel finale il portiere polacco è decisivo, dopo che Gerard Deulofeu era riuscito a liberarsi con una serie di finte. La parata è determinante: serve per mantenere lo 0-1 che regge sino al triplice fischio. La Fiorentina, grazie a questa vittoria, è quarta in classifica assieme alla Roma.

Video con gli highlights di Udinese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.