VIDEO – Sassuolo-Salernitana 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Salernitana, match della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



DI MISURA – Sassuolo-Salernitana 1-0 nella sesta giornata di Serie A. Il Sassuolo ritrova una vittoria che gli mancava dall’esordio a Verona e che in casa non era mai arrivata in stagione. Una gran parata di Vid Belec su destro a giro di Maxime Lopez evita l’1-0 ai neroverdi, mentre Davide Frattesi cicca il tiro da buona posizione. Lo 0-0 regge sino al 54′, poi Jérémie Boga crossa dal fondo e trova sul secondo palo Domenico Berardi che di testa non manca l’appuntamento con l’1-0. Qualche discreta occasione per i neroverdi per raddoppiare, ma alla distanza è la Salernitana (reduce dal primo punto in campionato) a entrare in partita. Su errore di Frattesi cerca il colpo di tacco Federico Bonazzoli, salva sulla linea Rogério quando il pallone sembrava destinato a entrare. L’ultima opportunità capita al subentrato Simy, che di testa su cross dalla destra incorna male e manda fuori la sua deviazione da buona posizione. Sassuolo che interrompe una serie di tre KO di fila.

Video con gli highlights di Sassuolo-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.