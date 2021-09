Pinamonti: «Fondamentale ritrovare il gol! Ho scelto Empoli per un motivo»

Pinamonti ha messo a segno il suo primo gol con la maglia dell’Empoli contro il Bologna (vedi articolo). Ai canali ufficiali del club toscano, l’attaccante in prestito dall’Inter ha spiegato i motivi per cui ha scelto proprio la squadra allenata da Andreazzoli.

POTENZIALE – Queste le dichiarazioni di Andrea Pinamonti dopo la partita Empoli-Bologna: «Sono riuscito a sbloccarmi e personalmente è una cosa che ha fatto la differenza. Poi è arrivata la vittoria e quella è la cosa più importante di questa giornata, però per me da attaccante riuscire a ritrovare il gol è stato qualcosa di fondamentale. L’obiettivo principale era vincere, siamo stati bravi a ritrovare subito il ritmo giusto. Abbiamo fatto una partita perfetta. L’Empoli punta sui giovani? Avendo giocato in tutte le nazionali giovanili, ho avuto l’occasione di vedere tanti giovani italiani con grandissimo potenziale che non sempre però riuscivano ad esprimersi al meglio nel club. A inizio anno ho scelto di venire qua perché c’è la fiducia della società, non ci sono pressioni per i ragazzi più giovani. Di conseguenza, vedendo quello che succede in campo, bisogna dare ragione alla società».