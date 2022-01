VIDEO – Spezia-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Sampdoria, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SCATTO SALVEZZA – Spezia-Sampdoria 1-0 nella ventitreesima giornata di Serie A. Lo Spezia si aggiudica il derby ligure e fa un ulteriore passo lontano dalla zona bassa della classifica: altro gran colpo di Thiago Motta. Negativo il ritorno alla Sampdoria di Marco Giampaolo, sconfitto e ora a soli tre punti dalla terzultima. Succede molto poco nel primo tempo di una partita non certo spettacolare. Il gol lo sfiora al 68′ Francesco Caputo, che di testa su corner da sinistra colpisce il palo. La mossa decisiva è l’ingresso dalla panchina di Kevin Agudelo, già autore da subentrato del pari nell’1-2 col Milan lunedì. Un minuto dopo il legno della Sampdoria il colombiano crossa dal fondo e pesca Daniele Verde, che al volo col destro porta avanti lo Spezia con una gran conclusione. I blucerchiati poi rimangono anche in dieci, per un doppio giallo ad Albin Ekdal (il secondo per una manata mentre era in possesso palla). Per lo Spezia è così più facile gestire il finale, sfiorando il raddoppio con lo scatenato Agudelo.

Video con gli highlights di Spezia-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.