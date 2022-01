Prima Pagina IN Edicola: Milan e Juventus giocano per l’Inter! Due regali a Inzaghi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Giocano per l’Inter. Milan-Juventus senza emozioni, un pari deludente che favorisce Inzaghi. A San Siro finisce 0-0: la capolista a +4 su Pioli e Spalletti con una gara in meno. Solo il Napoli avanza: Salernitana travolta. Ibrahimovic esce dopo 28′ per infortunio. Dopo la pausa il derby milanese diventa già decisivo per la corsa scudetto.

TUTTOSPORT

Vertice Inter, Inzaghi aspetta due regali. Sul tavolo dei nerazzurri ci sono i nomi di Caicedo, Salcedo e Kostic.