VIDEO – Skriniar individuato dall’Inter per fare cassa, da Vidal solo conferme

Milan Skriniar è il titolare scelto dall’Inter per essere sacrificato sul mercato ma dopo 24 ore non si segnala l’atteso rilancio del Paris Saint-Germain (vedi articolo). Diversa la situazione Arturo Vidal, per cui arrivano tutte le conferme del caso in vista del passaggio al Flamengo (vedi articolo). A differenza di Skriniar, l’addio di Vidal non porta nulla nelle casse nerazzurre. Di seguito il video con l’intervento del collega Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).