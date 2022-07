Lecce, Baroni prepara il primo test amichevole in ritiro prima dell’Inter

Il Lecce di Baroni, attualmente in ritiro a Folgaria, domani scenderà in campo per la prima amichevole in preparazione della prima giornata contro l’Inter.

PRIMO TEST – Il Lecce anche oggi è sceso in campo per una doppia seduta di allenamento (vedi QUI). La squadra domani sarà impegnata per la prima amichevole in preparazione della prima giornata di campionato contro l’Inter: “Il programma di domani prevede allenamento al mattino e nel pomeriggio il primo test d’allenamento del ritiro con l’U.S.D. Postal Calcio, alle ore 17:00, presso il C.S. Marzari di Folgaria”.

Fonte: uslecce.it