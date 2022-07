Caressa: «Milan, due fattori hanno fatto la differenza rispetto l’Inter»

Fabio Caressa in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube ha spiegato le differenze tra Milan e Inter e cosa ha influito per la vittoria finale dello scudetto.

DUE FATTORI – Caressa dice la sua riguardo la vittoria dello scorso campionato: «Ambiente e determinazione sono due cose fondamentali per vincere lo scudetto. Il primo ha fatto la differenza, e per me comprende tutto: rapporto con la squadra, con la dirigenza e l’allenatore. In questo il Milan è stato migliore, non che sia successo qualcosa di negativo all’Inter, anzi. Per esempio quando ha sbagliato Radu è stato bellissimo come tutta la squadra si è riunita attorno al giocatore. Però il Milan ha vinto il campionato per l’ambiente che si è creato, con Maldini a bordocampo in tutti gli allenamenti. Simone Inzaghi ha preso una squadra che aveva vinto e ha dovuto rivoluzionare dal punto di vista del gioco. Pioli però è stato perfetto soprattutto in determinazione».