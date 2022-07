Lecce, oggi doppia seduta di allenamento agli ordini di Baroni

Il Lecce anche oggi si è riunito in allenamento presso il Centro Sportivo Marzari di Folgaria, dove si trova in questo momento in ritiro la squadra che affronterà l’Inter alla prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2022-2023.

DOPPIA SEDUTA – “Doppia seduta d’allenamento per i giallorossi che al mattino hanno svolto un lavoro tattico sul campo a gruppi divisi nelle due metà campo. Nel pomeriggio, sempre a gruppi, i calciatori hanno alternato un lavoro atletico di forza tra campo e palestra e esercitazioni tattiche a tutto campo con mister Baroni. Il programma di domani prevede allenamento al mattino”.

Fonte: uslecce.it