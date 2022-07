Massara: «Scudetto Milan, consapevoli dopo una partita. Noi competitivi!»

Frederic Massara, dirigente del Milan, intervistato da Milan TV è tornato a parlare dello scudetto vinto, in particolare ha parlato di una partita chiave per la vittoria finale.

PARTITA SCUDETTO – Frederic Massara, alla ripresi degli allenamenti oggi della squadra rossonera, ha parlato di una partita chiave per la vittoria dello scudetto la scorsa stagione: «Dopo Lazio-Milan eravamo tutti un po’ provati dall’emozione di una partita bella e soprattutto consapevoli che quella gara poteva rappresentare una chiave per la rincorsa scudetto e lo abbiamo capito tutti, giocatori per primi, che poi sono stati bravi a fare quella cavalcata che ci ha fatto gioire. Ora resettiamo tutto, dobbiamo ricominciare a lottare perché sarà durissima dalla prima partita però vogliamo essere più competitivi. Ci prenderemo le nostre soddisfazioni».