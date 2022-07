Vidal, addio all’Inter a un passo! Dal Brasile: contratto inviato e arrivo previsto

Vidal si appresta a diventare ufficialmente un ex calciatore dell’Inter. Per l’annuncio bisogna aspettare ancora qualche ora ma tutto procede nella giusta direzione. In Brasile si parla già di arrivo a Rio de Janeiro per mettere la firma sul contratto e iniziare la nuova avventura

FUTURO IN BRASILE – Ormai manca poco all’addio di Arturo Vidal all’Inter, a Milano, all’Italia e all’Europa. Il centrocampista cileno ha ricevuto il contratto da firmare. Confermata l’indiscrezione sulla durata di 18 mesi. Il Flamengo metterà sotto contratto Vidal fino al 31 dicembre 2023. L’attuale numero 22 nerazzurro firmerà nelle prossime ore. La conferma arriva dal Brasile, precisamente dal collega Vene Casagrande, giornalista del quotidiano brasiliano Jornal O Dia e di SBT Rio (Sistema Brasileiro de Televisao, ndr). Vidal dovrebbe arrivare già mercoledì a Rio de Janeiro per presentarsi come nuovo calciatore del Flamengo. Mettendosi subito a disposizione della sua nuova squadra. In attesa di annunci sull’asse Vidal-Flamengo, non si segnalano aggiornamenti dal Brasile per il connazionale Alexis Sanchez (vedi focus).