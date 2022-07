Skriniar-Inter, 24 ore per il rilancio definitivo del PSG: la cifra per chiudere – SM

Skriniar è sempre più vicino al PSG, che nelle prossime ore formalizzerà un’offerta probabilmente ritenuta congrua dall’Inter. Come riportato da Sport Mediaset, da Parigi è finalmente in arrivo il rilancio tanto atteso nella sede nerazzurra

RILANCIO DEFINITIVO – La trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar va avanti. O meglio, prevede l’ultimo step necessario per arrivare alla fumata bianca. Dopo aver rispinto tutti i rilanci francesi, tra oggi e domani a Milano si aspetta l’ultima offerta. Quella decisiva. Sul piatto, secondo quanto ripreso da Sport Mediaset, ben 68 milioni più bonus. Un’offerta che dovrebbe bastare e convincere l’Inter ad accettare. Nessuna contropartita nell’operazione, come richiesto dall’Inter fin dall’inizio. Nel giro di 24 ore potrebbe sbloccarsi l’affare Skriniar-PSG, quindi. Da ricordare che la società nerazzurra ha già rifiutato quattro proposte del PSG (vedi dettagli).