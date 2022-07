VIDEO IN – Bellanova felice dimentica il Milan: «Tifo Inter fin da piccolo!»

Raoul Bellanova, prima di iniziare la seconda parte delle visite mediche al CONI, ha già conquistato i tifosi interisti. Il classe 2000 del Cagliari, cresciuto nel vivaio del Milan, si è detto più che felice di giocare per l’Inter: «Contentissimo, sono interista fin da piccolo!». Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

