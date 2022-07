IN – Bellanova arrivato al CONI: seconda tappa prima di firmare per l’Inter

Raoul Bellanova è pronto a riprendere le visite mediche per l’Inter (vedi video). Dopo aver completato già in mattinata la prima parte presso l’Humanitas di Rozzano (MI), l’esterno destro ha appena raggiunto il CONI per la seconda parte. Poi in sede per la firma sul contratto. A riportarlo è il nostro Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano